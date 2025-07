Pd: Orlando, ‘prosegue confronto su ‘libro verde’, viaggio in altre dieci regioni’

Roma, 27 lug (Adnkronos) – “L’11 e il 12 luglio scorsi abbiamo organizzato a Roma la Conferenza nazionale del Pd sulle politiche industriali. È stato un momento importante, ci sono stati contributi di grande qualità, la presenza dei rappresentanti di molte associazioni, Confindustria, del sindacato, delle associazioni datoriali e dell’artigianato, tanti esperti, accademici, imprenditori”. Lo dice in un video pubblicato sui social l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd, Andrea Orlando.

“È stato un momento significativo che ha prodotto anche una serie di reazioni, di cui ha parlato la stampa, alcune non sempre benevole, alcune anche comprensibilmente ostili, ma è chiaro che quando si affrontano temi come questo si toccano anche alcuni interessi e questi interessi naturalmente hanno tutti gli strumenti per reagire”, prosegue.

“Noi vogliamo andare avanti con questo lavoro, facendo delle conferenze di filiera, cioè analizzando sulle diverse filiere quali sono gli effetti dei grandi cambiamenti di questa fase, quali gli effetti dell’impatto che i dazi di Trump determineranno sulla nostra economia”, dice ancora Orlando.

“Abbiamo prodotto un “Libro Verde” che sostanzialmente raccoglie la prima stesura di alcune proposte del nostro gruppo di lavoro e di tutti quelli che ci hanno aiutato – ricorda l’esponente dem – lo sottoporremo a un confronto negli organismi del partito, con gli stakeholders, le associazioni, le organizzazioni datoriali e il sindacato. Proseguiremo anche, continuando da settembre in poi, il giro nelle regioni che abbiamo già iniziato, toccandone altre dieci”.

“Continua il nostro lavoro – conclude Orlando – cerchiamo di costruire una piattaforma sulle politiche industriali, tanto più che il governo non ne ha una. L’Italia ha bisogno di riferimenti e il PD in questo senso vuole dare il suo contributo”.