Mo: Bonelli, ‘Meloni ascolti appello ex ambasciatori’

Roma, 27 lug (Adnkronos) – “L’appello dei 34 ex ambasciatori italiani alla presidente Meloni è un atto di grande responsabilità civile. Quando ex direttori politici della Farnesina, ex rappresentanti alla Nato, all’UE, in Cina, Regno Unito e Russia chiedono con forza il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, vuol dire che l’Italia non può più restare in silenzio”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

“Hanno ragione: ci sono momenti nella storia in cui l’ambiguità diventa complicità. E su Gaza, quel momento è arrivato. Non ci sono più giustificazioni né argomenti credibili per difendere l’operato del governo israeliano. Come denunciano gli ambasciatori, gli esecrabili attacchi di Hamas del 7 ottobre non hanno più alcuna proporzione né legame con l’orrore che Israele sta infliggendo alla popolazione civile. Parliamo di bombardamenti, fame, distruzione sistematica: tutto questo ha il volto della pulizia etnica, mentre la Corte Internazionale di Giustizia esamina gli estremi del genocidio”, prosegue.

“Il governo Meloni continua a rifiutare il riconoscimento dello Stato di Palestina e non ha nemmeno il coraggio di sospendere l’accordo di cooperazione militare con Israele. È una scelta di codardia politica e di subalternità morale -conclude Bonelli-. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra sosteniamo con forza l’appello di questi ambasciatori: riconoscere la Palestina, sanzionare chi uccide e affama bambini non è solo un atto simbolico, è una scelta di giustizia, dignità e pace”.