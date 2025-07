Cittadini in protesta contro la chiusura del passaggio a livello. Una mobilitazione popolare sta scuotendo il quartiere di Via Pietà a Benevento, dove i residenti si oppongono al progetto di Rete Ferroviaria Italiana di chiudere il passaggio a livello sulla linea Benevento-Avellino.

In pochi giorni una petizione ha raccolto centinaia di firme per chiedere al Comune e a Rfi di fermare il piano e individuare soluzioni alternative che preservino il collegamento vitale per la zona. La chiusura del passaggio a livello, parte di un programma nazionale per eliminare questi attraversamenti, trasformerebbe Via Pietà in un vicolo cieco, isolando il quartiere e complicando gli spostamenti quotidiani.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia