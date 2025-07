Un’altra ambulanza in avaria. È successo ieri mattina, 25 luglio, quando alla sede 118 di Limatola è arrivata una chiamata di emergenza per un intervento da effettuarsi a poca distanza, nella stessa cittadina. In teoria, si trattava di un intervento dai tempi performanti, considerando che il paziente era facilmente raggiungibile in pochi minuti. Tuttavia, i tempi di soccorso si sono allungati di almeno mezz’ora, poiché è stato necessario l’intervento dell’ambulanza di San Salvatore Telesino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia