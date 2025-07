La Regione Campania ha sospeso l’autorizzazione all’impianto di compostaggio New Vision a Sassinoro, dopo il caso di inquinamento del torrente Sassinora e del fiume Tammaro. Sul caso sale il pressing di associazione e politica, con il Movimento Cinque stelle che ha presentato un esposto in Procura e chiesto un incontro in Prefettura. «Siamo di fronte a un grave episodio che mette in crisi il Parco nazionale del Matese», l’accusa lanciata dai Comitati.

