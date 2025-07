Dopo anni di silenzi, attese e denunce cadute nel vuoto, qualcosa si muove sul fronte del ponte Tullio, infrastruttura strategica per la viabilità dell’alto Sannio.

Nei giorni scorsi, Roberto De Paola, cittadino di Cusano Mutri, ha ricevuto una risposta ufficiale dalla Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali del Ministero delle Infrastrutture, a cui aveva scritto il 10 luglio scorso per segnalare le condizioni critiche dell’opera che collega Cusano con la Valle Telesina.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia