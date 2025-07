Alta velocità Napoli-Bari, fondi ai Comuni per compensare i disagi

Dopo anni di interlocuzioni e tavoli tecnici, arriva finalmente l’ufficialità: martedì 29 luglio alle ore 15.00, presso la Regione Campania, sarà sottoscritta la convenzione definitiva per l’assegnazione dei fondi compensativi destinati ai Comuni interessati dalla realizzazione del terzo e quarto lotto della tratta ferroviaria alta velocità/alta capacità Napoli-Bari.

A beneficiare delle risorse – pari a 91.865.009 euro – saranno 22 Comuni sanniti e 6 Comuni irpini che nei mesi scorsi hanno inviato le proprie schede progettuali alla Regione e a Rfi. Si tratta di Dugenta, Melizzano, Amorosi, Telese Terme, Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte, Torrecuso, Benevento, Buonalbergo, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Apice per la tratta Beneventana e Melito Irpino, Grottaminarda, Ariano Irpino, Flumeri, Villanova del Battista e Savignano Irpino per la tratta Avellinese. Nello specifico 37.284.849 euro sono stati destinati ai Comuni del Sannio, mentre 54.580.160 euro andranno a quelli dell’Irpinia.

