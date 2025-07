Ben 90mila euro di sanzione. È la somma contestata dai militari della Guardia di Finanza di Montesarchio ad un datore di lavoro del territorio sannita.

L’operazione, che si inquadra in un piano straordinario disposto dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento in ordine alla prevenzione ed al contrasto del lavoro “nero” ed “irregolare”, ha consentito di individuare una società operante in provincia che si è avvalsa di manodopera irregolare.

