La stazione di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici installata a via Nenni sarà delocalizzata. Stavolta, non è solo una promessa, poiché l’assessore al Patrimonio Attilio Cappa dispensa certezze: sarà ubicata all’interno dell’area del centro commerciale Buonvento avendo, la società “Ewiva”, raggiunto un’intesa in tal senso con l’ingegnere Gennaro Moccia, nella qualità di amministratore unico della Moccia Irme, società proprietaria. Trasferimento, garantisce l’assessore, che andrà effettuato prima di metà settembre, ossia non si interferirà con il traffico pedonale e automobilistico che affollerà inevitabilmente a la zona con l’avvio dell’anno scolastico. Insomma, il tempo di ottenere la prescritta autorizzazione comunale e si potrà procedere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia