“Nessuno vuole difendere nessuno. La denuncia di rappresentanti istituzionali locali di una grave situazione sanitaria in città, per mancanza della guardia medica, interminabili liste d’attesa e pronto soccorso intasato, induce, così, l’Associazione a fare chiarezza in ordine agli obblighi e alle regole che fissano ruoli, funzioni e responsabilità nel rapporto tra i cittadini che contribuiscono con imposte e tasse (tutte tendenzialmente al limite massimo) e le Istituzioni chiamate ad erogare servizi”. Nel dibattito sulla situazione sanitaria nel Sannio si inserisce pure l’Associazione per i diritti del malato, con un intervento del referente provinciale Nicola Boccalone, peraltro ex direttore generale del San Pio ed ex vicesindaco della città.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia