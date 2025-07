«Mi chiamo Gianfelice Fusco, sono nato a Benevento e risiedo a Morcone, in provincia di Benevento, in contrada Piana. Vivo in una zona rurale del mio paese insieme alla mia famiglia, in un contesto tranquillo, da sempre legato al rispetto del territorio, della natura e della buona convivenza civile. Nell’ultimo anno, però, mi trovo a dover affrontare una situazione estremamente grave e ingiusta: la costruzione, a pochi metri da casa mia e da quella dei miei genitori, di una struttura destinata all’allevamento di animali, che ha compromesso la vivibilità, la stabilità delle abitazioni e l’equilibrio ambientale dell’area».

Inizia così la lettera di denuncia di un cittadino morconese, che paventa rischi ambientali e non solo derivanti dalla presenza di un allevamento.

