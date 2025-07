Tel Aviv, 25 lug. (Adnkronos) – L’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui la Francia riconoscerà uno Stato palestinese all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre, “non promuoverà la pace in Medio Oriente e non contribuirà a sconfiggere la minaccia del terrore”. Lo ha scritto su X il presidente israeliano Isaac Herzog, aggiungendo che l’annuncio “non aiuterà certamente a far tornare gli ostaggi trattenuti a Gaza prima del previsto”.