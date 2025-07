Mo: ex presidente tedesco, ‘campagna Israele a Gaza sproporzionata e irresponsabile’

Berlino, 25 lug. (Adnkronos) – L’ex presidente tedesco Joachim Gauck ha criticato la campagna militare di Israele a Gaza, definendola “sproporzionata” e “irresponsabile”. “Si stanno infliggendo troppe sofferenze a troppe persone innocenti per punire i colpevoli”, ha dichiarato all’emittente tedesca Zdf. Gauck, che è stato capo di Stato della Germania dal 2012 al 2017, ha affermato di aver sempre provato un legame personale e un’ammirazione per Israele “che non abbandoneranno mai il suo cuore” e ciò lo ha reso ancora più sconvolto, ha aggiunto, per le azioni del governo israeliano, del primo ministro Benjamin Netanyahu e di quelli che ha definito i suoi “partner di coalizione davvero terribili” nella guerra di Gaza.

Israele aveva tutto il diritto di difendersi dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha affermato Gauck. “Continuo a credere che la Germania dovrebbe essere l’ultimo Paese ad abbandonare la sua solidarietà con Israele. Ma questo non significa che dobbiamo rimanere in silenzio su tutto”. Gauck ha descritto le sue critiche come difficili e dolorose, dicendo: “Devo sforzarmi di esprimerle, lo dico quasi in lacrime”.