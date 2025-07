Farnesina: missione del Sottosegretario Silli in Mozambico

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Si è svolta – ieri e oggi – la missione del Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Giorgio Silli in Mozambico, durante la quale si sono tenuti incontri di alto livello con esponenti del governo mozambicano, della società e del settore privato. Lo rende noto la Farnesina. Il Sottosegretario Silli ha riaffermato l’impegno dell’Italia a sostenere la crescita inclusiva e sostenibile del Mozambico, anche attraverso il Piano Mattei per l’Africa, durante un fitto calendario di incontri che ha incluso – tra gli altri – la Segretaria di Stato agli Esteri Maria de Fatima Simao Manso e il Segretario di Stato del Ministero del Lavoro, Genere e Azione Sociale, con delega alle adozioni internazionali, Abdul Razak Email Amizá, nonché attori chiave della presenza italiana nel Paese, da Eni alla Comunità di Sant’Egidio.

Durante l’incontro con l’omologa mozambicana è stato firmato l’accordo esecutivo del programma IN4JOB, per la promozione dell’imprenditoria giovanile attraverso la creazione e incubazione di start-up e micro, piccole e medie imprese per favorire la formazione e l’occupazione giovanile. La missione ha così rilanciato la volontà dell’Italia a rafforzare ulteriormente la propria presenza in Mozambico, promuovendo investimenti sostenibili, cooperazione tecnica e scambi culturali. Il rafforzamento del ruolo di hub energetico del Paese – tra i più promettenti per potenziale di crescita per le esportazioni di Gnl, anche grazie a progetti sviluppati con Eni – va di pari passo con il consolidamento delle condizioni di sicurezza nell’area di Cabo Delgado, tematica affrontata con una nutrita rappresentanza di aziende italiane nel settore energetico.

L’Italia, da sempre attenta a entrambe le questioni, contribuisce con la presenza di militari nella missione Eumam dell’Unione Europea, e con il sostegno all’elaborazione di una nuova risposta strategica nella lotta contro il terrorismo, che affronti in maniera organica e strutturata le cause profonde dell’instabilità della Provincia settentrionale del Mozambico. Durante la missione a Maputo, il Sottosegretario ha visitato il centro di salute primaria dei Frati Cappuccini, gestito da Fra Luca e finanziato dalla Regione Veneto e uno dei centri Dream della Comunità di Sant’Egidio.