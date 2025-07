Sabato scorso in sindaci dei Comuni soci di Alto Calore hanno ricevuto una comunicazione dell’amministratore Lenzi relativa al peggioramento della portata delle sorgenti, che ha condotto all’attivazione di un piano emergenziale, come al solito basato sulle chiusure dei serbatoi presenti nei territori nelle ore notturne.

Niente di nuovo sotto il sole, se non fosse che negli ultimi giorni alla già difficile situazione dell’approvvigionamento si sono sommate altre problematiche, che hanno lasciato a secco gli utenti in diverse zone del territorio sannita.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia