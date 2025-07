Altre tessere al loro posto per un mosaico ormai quasi completo. Il Benevento ha chiuso per altri due innesti e il terzo è sullo sfondo, a dimostrazione del fatto che il club giallorosso intenda chiudere il prima possibile sul fronte degli arrivi, per poi dedicarsi alla delicata questione della gestione degli esuberi e mettersi alla finestra nel mese di agosto, a caccia di possibili occasioni di mercato per fare il salto di qualità.

