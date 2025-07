La realtà supera la fantasia! La quotidiana avaria dell’ambulanza del 118 oramai non sembra più una notizia. Nella mattina del 23 luglio scorso, dopo gli episodi narrati di Limatola e Airola, l’ambulanza del SAUT di Limatola si blocca per un guasto a Dugenta, stavolta con il paziente a bordo. L’intervento attivato alle 6,30 si concluderà dopo due ore con il trasporto in codice di gravità all’ospedale San Pio. L’ambulanza, con 225.000 km di percorrenza – ben oltre i limiti soglia di 150.000 km stabiliti dalle norme – è la stessa che era stata riparata la sera prima a causa di un guasto, lasciando il territorio di competenza scoperto per alcune ore.

