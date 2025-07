Sono stati aggiudicati i lavori aventi ad oggetto il rifacimento della facciata, con relativa messa in sicurezza, dell’Istituto penale minorile di Airola.

In tal senso decreto di aggiudicazione dei lavori, appena pubblicato al relativo Albo pretorio, a firma del Provveditore interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dottoressa Lorenza Dell’Aera.

L’intervento, dal valore di circa 490mila euro, sarà eseguito da azienda napoletana.

