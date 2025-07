Tra Pd e Noi di centro si ribalta la situazione. L’accoppiata dem sembrava già confezionata, mentre Mastella non appariva convintissimo sul nome da affiancare al figliuolo Pellegrino nella corsa verso l’assemblea del centro direzionale. In pole position era data Giovanna Annese assessore di San Giorgio del Sannio, ipotesi tramontata in queste ultime settimane poiché il sindaco di Benevento si considera alquanto attrezzato in quell’area, potendo contare sul sindaco Ricci ed altri componenti dell’amministrazione comunale. E’ preferibile, quindi, una candidatura di altra zona, preferibilmente della Valle Caudina, quindi Mastella ha decisamente virato su Giovanna Razzano di Sant’Agata.

