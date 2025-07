Usa: Columbia University pagherà 221 mln dollari per proteste pro Pal

Washington, 24 lug. (Adnkronos) – La Columbia University ha raggiunto un accordo con l’amministrazione Trump con cui verserà oltre 220 milioni di dollari al governo federale allo scopo di ripristinare i fondi per la ricerca che erano stati tagliati in nome della lotta all’antisemitismo nel campus. Lo ha reso noto l’università, aggiungendo che pagherà una multa di 200 milioni di dollari in tre anni per risolvere le accuse secondo cui non avrebbe fatto abbastanza per fermare le molestie agli studenti ebrei nel campus. Pagherà inoltre 21 milioni di dollari per chiudere le indagini avviate dalla Commissione per le Pari Opportunità degli Stati Uniti.

“Questo accordo segna un importante passo avanti dopo un periodo di intenso controllo federale e di incertezza istituzionale”, ha affermato la presidente ad interim dell’Università, Claire Shipman. “In base all’accordo, la stragrande maggioranza delle sovvenzioni federali che erano state interrotte o sospese nel marzo 2025 saranno ripristinate e verrà ripristinato l’accesso della Columbia a miliardi di dollari in sovvenzioni attuali e future”, ha dichiarato la Columbia in una nota.