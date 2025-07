È incredibile, ma succede praticamente ogni giorno. Il 22 luglio, l’ambulanza 118 di Limatola è andata in avaria e, ancora una volta, il servizio è stato sospeso per circa due ore nell’ambito territoriale di competenza. Nonostante ci sia un obbligo contrattuale di sostituire immediatamente il mezzo qualora la riparazione richieda più di un’ora, neanche questa regola viene rispettata. È evidente che l’Asl non riesce a risolvere il problema delle ambulanze obsolete, che continuano a essere utilizzate in spregio alle normative e agli accordi sottoscritti nella convenzione. I guasti e le avarie durante le missioni di emergenza, con pazienti in condizioni gravi costretti a rimanere bloccati in strada, sono ormai all’ordine del giorno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

Foto di repertorio