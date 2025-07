La Squadra Mobile della Questura di Benevento ieri mattina ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, nei confronti di tre soggetti (Salvatore Giangregorio, 38 anni di Benevento ritenuto colui il quale avrebbe sparato, Matteo Ventura, 30 anni di Ceppaloni e Alessia Petrucciani, 44 anni, persone queste ultime che avrebbero offerto supporto logistico) ritenuti gravemente indiziati dei reati di tentato omicidio pluriaggravato, rapina pluriaggravata, detenzione di arma clandestina e ricettazione, in concorso con Nicola Fallarino, già condannato per i medesimi fatti e reo confesso, commessi in danno di Annarita Taddeo, ex compagna del Fallarino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia