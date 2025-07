Regionali: Boccia (Pd), ‘in Puglia e Campania buona politica, sfida a schiena dritta’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico lancia una sfida alta su Puglia e Campania per il Sud con la schiena dritta e la forza di chi non ha mai smesso di crederci. Bari e Napoli sono due tra le città che, negli ultimi anni, sono cresciute di più, insieme alle rispettive regioni”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito democratico, arrivando all’Assemblea del Pd Puglia, in corso a Bari.

“La Puglia ha toccato livelli di crescita superiori alla maggior parte delle aree più sviluppate del nord Europa, non solo della stessa Lombardia. Oggi, da questa Assemblea, lanciamo una sfida che parte dall’unità del centrosinistra, anche nel paese, come chiede con coraggio a tutti Elly Schlein, e che dice no, una volta per tutte, ai trasformismi, alle ambiguità, alle scorciatoie. Noi rivendichiamo con orgoglio le grandi storie da cui veniamo in Puglia: la rivoluzione gentile di Nichi Vendola e quella dirompente di Michele Emiliano. Due stagioni diverse, un unico orizzonte: cambiare il Mezzogiorno mettendo al centro le persone, i diritti, la dignità”.

“E la stessa cosa è avvenuta negli ultimi dieci anni in Campania con Enzo De Luca che aveva ereditato dalla destra una regione dissanguata e in ginocchio. Oggi siamo pronti a scrivere una nuova storia. Come abbiamo fatto l’anno scorso in Emilia-Romagna con Michele De Pascale e in tante città, a partire da Bari. Quando c’è la buona politica il testimone si passa naturalmente e lo faremo in Puglia così come in Campania”.