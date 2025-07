Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Noi facciamo politica, non usiamo le inchieste come clave contro gli avversari. E speriamo che il Pd non si faccia mettere i piedi in testa dal Movimento Cinque Stelle, anche perché i grillini chiedono le dimissioni di Beppe Sala, indagato, ma difendono chi come Chiara Appendino è stata condannata con sentenza passato in giudicato. Non si possono accettare due pesi e due misure: il moralismo non può essere intermittente”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.