Mo: Schlein, ‘parole Eliyahu gelano il sangue, governo italiano passi da parole a fatti’

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Ormai è chiaro anche a parole, oltre che nei fatti: l’obiettivo del governo Netanyahu è eliminare fisicamente l’intera popolazione di Gaza per occupare la Palestina e dare pieno seguito al loro piano coloniale e criminale”. Lo dice Elly Schlein.

“Fanno gelare il sangue le parole d’odio del ministro Eliyahu, che parla apertamente di spazzare via Gaza e la sua popolazione. Ormai ogni giorno i palestinesi, compresi i bambini, muoiono di fame, mentre continua la mattanza con le bombe israeliane e gli spari sulla folla che cerca del cibo -prosegue la segretaria del Pd-. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: il governo italiano passi dalle parole ai fatti, non basta ripetere come un disco rotto che quanto accade è inaccettabile, servono azioni concrete”.

“Come il riconoscimento dello Stato di Palestina, l’embargo totale sul commercio di armi con Israele e la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele e del memorandum di collaborazione militare con l’Italia. L’Italia non deve essere in alcun modo complice di questi crimini”, conclude Schlein.