Migranti: Conte, ‘114mila euro al giorno per 20 persone, Cpr Albania non fun-zio-na-no’**

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Un Governo che non ha trovato 6 milioni per le mammografie e che toglie risorse dal fondo per vittime di mafia, usura e orfani di femminicidio per le spese di Milano-Cortina, ha messo sul conto degli italiani spese extra e da capogiro per girare lo spot di Meloni in Albania”. Così il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social.

“Capiamo l’urgenza della premier di far credere che la sua politica sull’immigrazione esiste, visto che gli sbarchi di migranti aumentano nel 2025 e il blocco navale con cui ha ingannato gli elettori era solo una presa in giro. Ma questa propaganda non può essere a carico degli italiani schiacciati da tasse e carovita. Secondo il dossier di ActionAid e UniBari, abbiamo speso 114mila euro al giorno per detenere 20 persone, tra metà ottobre e fine dicembre 2024, liberate poi tutte in poche ore. Altro che i 35 euro al giorno per cui urlavano Meloni e Salvini. Meloni non fischietti: non fun-zio-na-no”.