Il Comune di Foiano di Val Fortore e il Comune di Baselice hanno deciso di presentare congiuntamente un progetto a valere sul PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Il progetto, dal titolo “Fortore Green” da realizzarsi nei due Comuni, è stato redatto dall’area tecnica del comune di Foiano di Val Fortore, in quanto capofila, per un importo di circa 500 mila euro.

