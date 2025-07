E’ Mario Moccia di Castelvenere il consigliere comunale più “longevo” d’Italia, che da 45 anni siede, senza alcuna interruzione, negli scranni del consiglio comunale.

Moccia, 76 anni, da sempre di fede socialista, venne eletto per la prima volta consigliere comunale nel 1980. Da allora, e fino ad oggi, è sempre stato rieletto ininterrottamente in consiglio comunale, per lo più a capo del gruppo consiliare di opposizione.

Il traguardo politico da recordman verrà ufficializzato questa sera nella seduta del consiglio comunale dal sindaco Alessandro Di Santo che, con un atto pubblico, riconoscerà “il costante impegno civico e dei 45 anni di ininterrotto e meritorio servizio nel consiglio comunale di Castelvenere al consigliere Mario Moccia”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia