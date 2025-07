La caccia a nuovi gol da parte non si è certamente esaurita con l’arrivo di Francesco Salvemini dall’Audace Cerignola. Il Benevento vuole completare la propria prima linea con un profilo che possa assortire meglio il reparto, che abbia caratteristiche diverse dal bomber di Andria e che sia capace sia di sostituirlo al centro dell’attacco che di fargli da spalla. Il nome buono è sempre quello di Guglielmo Mignani, per il quale si potrebbe chiudere da un momento all’altro, sebbene l’inserimento della Virtus Entella possa cambiare le carte in tavola.

