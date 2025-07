Benevento, D’Agostino ricorda Noschese: “La sua scomparsa un colpo durissimo”

La notizia della scomparsa di Michele Noschese, dj trovato senza vita a Ibiza, ha sconvolto anche il Sannio. Da ragazzo il 35enne napoletano aveva inseguito il sogno di diventare calciatore e in una delle sue tappe nelle giovanili aveva indossato anche la maglia del Benevento. Poco più di un anno in Primavera ‘svezzato’ dal tecnico Luciano D’Agostino che lo aveva allenato e coccolato prima di vederlo spiccare il volo, verso i professionisti. Un percorso chiuso in anticipo a causa di un brutto infortunio al ginocchio e la scelta di ricostruirsi una vita nel mondo della musica. “È stato davvero un duro colpo sapere della sua scomparsa”, racconta il suo ex allenatore D’Agostino a Il Sannio Quotidiano. Nel suo ricordo riemergono le fotografie della parentesi vissuta insieme in giallorosso

