«Con la presentazione delle nuove strutture sportive in via Aldo Moro, Benevento continua a rafforzare un progetto ambizioso e necessario: riportare lo sport, la socialità e il benessere fisico al centro della vita quotidiana dei cittadini, attraverso un utilizzo intelligente e inclusivo dello spazio pubblico”. Così l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa presentando le nuove strutture sportive installate nei giardini di via Aldo Moro insieme al sindaco Mastella, al vice De Pierro ed alla consigliera Petrone. L’esponente della giunta Mastella dice di essersi ispirato alle grandi realtà europee, dove da tempo lo sport viene praticato all’aperto, in parchi attrezzati e in strutture accessibili gratuitamente a tutti. “Oggi anche Benevento, grazie a un lavoro sinergico tra assessorati e uffici tecnici, offre ai suoi cittadini attrezzature moderne per la pratica del calisthenics, una disciplina che coniuga il movimento naturale del corpo con il contatto diretto con l’ambiente urbano e naturale”. Ma questo è solo l’inizio, garantisce Alessandro Rosa.

