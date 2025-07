“Liste d’attesa interminabili, medici di base lasciati soli, pronto soccorso intasati. È questa la fotografia impietosa della sanità pubblica oggi. Ma, nel rione Libertà la situazione è ancora più grave: non c’è più nemmeno la guardia medica. In un quartiere dove vivono migliaia di persone, spesso fragili e in difficoltà, la sanità è semplicemente sparita”.

Pesante la denuncia che viene da due operatori, Gino Abbate e Raffaele De Longis, entrambi medici, nonché consigliere regionale il primo e consigliere comunale il secondo.

