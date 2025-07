San Giorgio del Sannio – Polizia Municipale, verso due assunzioni

Passi in avanti nelle procedure di reclutamento di nuovo personale a San Giorgio del Sannio.

Su queste pagina abbiamo parlato del percorso avviato dal Comune, in base al Piano del fabbisogno licenziato dalla giunta Ricci, per assumere cinque dipendenti, che andranno a rinforzare i settore Affari generali, Economico, Tecnico e Vigilanza.

Niente concorsi: l’amministrazione ha deciso di continuare a puntare sulle graduatorie approvate da altri enti locali, e solo in un caso sugli idonei del concorso Asmel.

Gli ultimi sviluppi riguardano i due posti di istruttori di vigilanza, e cioè due agenti che garantiranno maggiore ossigeno al comando di Polizia municipale.

