Il Comune di Montesarchio rende noto che fino al 31 luglio sarà possibile inoltrare le richieste per la concessione in uso continuativo, nel periodo dal 1 settembre al 30 giugno 2026, dell’impianto sportivo “Allegretto”. Le richieste di autorizzazione per tale fruizione dovranno essere presentate entro la fine del corrente mese indicando il calendario degli allenamenti, delle attività e delle gare. Nell’istanza devono essere espressamente indicati il periodo di utilizzo, il numero degli utilizzatori, l’attività sportiva che si intende svolgere e il numero di ore settimanali.

