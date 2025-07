Mo: Idf, ‘chiesa cattolica a Gaza è stata colpita accidentalmente’

Tel Aviv, 23 lug. (Adnkronos) – Le Idf hanno dichiarato di aver concluso le indagini su un attacco di mortaio avvenuto giovedì contro la Sacra Famiglia (l’unica chiesa cattolica nella Striscia) a Gaza City, che, secondo i funzionari della chiesa, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre nove. “La chiesa è stata colpita accidentalmente a causa di una deviazione accidentale di munizioni”, si legge nel comunicato che riecheggia le valutazioni preliminari e che non menziona il bilancio delle vittime.

“Durante l’operazione sono state apportate modifiche per migliorare la precisione del fuoco e, in seguito all’incidente, sono state ulteriormente chiarite le linee guida per aprire il fuoco in prossimità di edifici religiosi, rifugi e altri siti sensibili”, ha affermato l’esercito. A seguito delle pressioni statunitensi, l’ufficio del Primo Ministro israeliano ha rilasciato una dichiarazione in cui esprimeva rammarico e ha contattato i funzionari cattolici per scusarsi. Le Idf hanno consentito l’ingresso di alcuni funzionari nella Striscia per consegnare aiuti.