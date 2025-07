Milano: difesa Tancredi, ‘nessuna corruzione, fatto tutto correttamente’

Milano, 23 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo ribadito la linea tenuta in Consiglio comunale di assoluta estraneità ai fatti. Non c’è stato nessun episodio corruttivo e ha fatto tutto regolarmente”. L’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, legale dell’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, riassume così all’Adnkronos la difesa di uno dei principali indagati della nuova inchiesta sull’urbanistica. La procura ha chiesto per Tancredi gli arresti domiciliari e l’ex assessore si è difeso per circa un’ora e mezza davanti al gip Mattia Fiorentini durante l’interrogatorio preventivo.

Il legale spiega di aver depositato “non una memoria, ma dei documenti” tra cui le dimissioni dal ruolo di assessore e “la richiesta di aspettativa per motivi personali” dall’incarico dirigenziale a Palazzo Marino, “oltre ad alcune sentenze del Tar e del Consiglio di Stato” e ancora la delibera di Giunta con il conferimento sul tema ‘porte’ a Marinoni, un protocollo d’intesa sugli snodi, la revisione del Pgt e la manifestazione di interesse per un partenariato pubblico-privato a cui avrebbe dato parere negativo. La decisione del giudice potrebbe arrivare la prossima settimana.