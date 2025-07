Marche: a Fermo 200 amministratori con Onorato, presente Ricci

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – Duecento amministratori locali da tutta Italia si sono riuniti all’hotel Royal a Lido di Fermo, nelle Marche, per sostenere il progetto civico presentato un mese fa a Roma e animato da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda della Capitale. “Cambiare le Marche, migliora l’Italia”, il nome dell’evento.

Gli amministratori arrivano da ogni parte d’Italia, dalle grandi città come ai piccoli borghi, molti partecipano in collegamento. Da Napoli al contributo della ‘nuova’ Genova guidata Silvia Salis, da Bolzano a Battipaglia, da Bassano del Grappa a Eboli. E poi ancora tra le tante: Firenze, Desio, Montepulciano, Pontremoli, CittaReale, Monterotondo, Ortona, Ascoli Satriano, San Vito al Tagliamento, Serino, Salerno.

Presente all’iniziativa di Fermo anche Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, eurodeputato Pd e candidato presidente alla Regione nelle Marche. Rispetto al primo evento a Roma, quando i comuni rappresentati erano 10, la tappa di Fermo rappresenta un passo in avanti di questa nuova proposta civica che, a settembre, riprenderà a girare l’Italia.