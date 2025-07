Il Benevento è tornato ai ritmi abituali. Dopo una piccola tregua concessa da Auteri – che nelle giornate di domenica e lunedì ha deciso di far svolgere un solo allenamento ai suoi -, ieri i giallorossi hanno ripreso a seguire il menù classico, quello composto da due sedute quotidiane. E’ iniziata così per Maita e compagni la settimana che culminerà col doppio impegno amichevole: venerdì con l’Equipe Campania e domenica col Calvi.

Settimana che potrebbe portare ulteriori novità anche in chiave mercato. Il direttore sportivo Marcello Carli e il suo braccio destro Emanuele Padella, infatti, sono al lavoro per regalare a Gaetano Auteri altri rinforzi che vadano ad aggiungersi agli undici già consegnati fino a questo momento. Diverse le piste aperte, trattative che potrebbero concludersi da un momento all’altro.

