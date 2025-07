“Sannio Acque nascerà e sarà la realtà di riferimento per la governance idrica in provincia di Benevento”.

Il coordinatore del distretto Eic di Benevento Pompilio Forgione assicura che la provincia di Benevento avrà a breve scadenza il suo gestore unico, intendendo tranquillizzare i consiglieri comunali del capoluogo Giovanna Megna e Francesco Farese che, nel rilevare il ritardo nella designazione del gestore unico, precisavano che era stata così ostacolata la programmazione pluriennale degli interventi, oltre al fatto che ciò comportava anche la perdita di importanti finanziamenti indispensabili per garantire finalmente al territorio un servizio idrico moderno, efficiente e sostenibile. Ma, la lettura fornita dai due esponenti dell’opposizione, non sarebbe affatto esatta, secondo Forgione.

