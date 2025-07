«Il tono utilizzato dal sindaco, che arriva perfino a sorridere di fronte alla segnalazione di una situazione di potenziale pericolo, appare quanto meno fuori luogo.

Quando si parla di pubblica incolumità e di strade franate, non c’è nulla di cui sorridere», inizia così il comunicato con cui il gruppo di minoranza Nuova Cusano critica la risposta del primo cittadino Crocco all’interrogazione presentata qualche giorno fa dai consiglieri Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo relativa alla strada comunale in contrada Calvario, da anni – lamentano i firmatari dell’atto ispettivo – in condizioni critiche e caratterizzata da dissesti, frane, assenza di guardrail e tratti pericolosi lungo il ciglio della carreggiata.

