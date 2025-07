In attesa di poter utilizzare le nuove ambulanze in quanto occorre il provvedimento di autorizzazione sanitaria rilasciato dall’autorità competente per ciascuno dei soggetti gestori (Anpass, Croce Rossa Italiana, Misericordia), si registra l’ennesimo caso di ambulanza bloccata in avaria.

Succede ad Airola nel tardo pomeriggio del 21 luglio scorso, dove l’ambulanza ha lasciato il servizio sospeso per due ore e mezzo. L’ambulanza che ha ampiamente superato i limiti dei 150 mila km e avrebbe dovuto essere sostituita da circa due anni, non parte alla messa in moto evidenziando ancora una volta le criticità del sistema.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia