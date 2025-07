Ponte Messina, Gulf News: “Un progetto epocale per l’Italia”

Roma, 17 luglio (Adnkronos) – “Il ponte sospeso sullo Stretto di Messina previsto per il 2032 è destinato a diventare il più lungo al mondo. Un progetto ingegneristico che avrà una lunghezza totale di 5km, con una campata centrale record di 3,3 km, superando il record del Ponte Çanakkale in Turchia. Inoltre, saranno sei le corsie stradali, tre per senso di marcia e una corsia ferroviaria centrale per treni ad alta velocità e merci”. Così ‘Gulf News’ sul ponte progettato per collegare la Sicilia con la Calabria e che unirà il Mar Tirreno con lo Ionio. L’obiettivo, rileva il sito di informazione di Dubai, “è migliorare il traffico e il trasporto merci tra la Sicilia e la regione Calabria collegando Messina con Villa San Giovanni”.

I piani per un ponte sullo Stretto circolano da molto tempo, ma l’idea, ricorda ‘Gulf News’, fu accantonata nel 2013. Ora il governo sostiene che si tratti di un’opera utile all’economia e in grado di ridurre il divario tra Nord e Sud. I critici, però, sollevano preoccupazioni per i costi e l’impatto ambientale. Il governo italiano ha stanziato almeno 12 miliardi di euro (circa 12,7 miliardi di dollari) per il progetto, una cifra che potrebbe aumentare a causa di eventuali clausole di contingenza o modifiche progettuali. L’avvio dei lavori è previsto per la fine dell’anno e il progetto genererà migliaia di posti di lavoro, sia diretti che indiretti, durante la fase di costruzione e avrà un impatto economico duraturo, in una regione con alti tassi di disoccupazione.

La costruzione, sottolinea il sito, “è affidata a un consorzio guidato da Webuild, una delle principali imprese italiane di infrastrutture, attiva in oltre 50 paesi e specializzata in grandi opere”. Il Ceo di Webuild, Pietro Salini, ha dichiarato al Corriere della Sera ricorda ‘Gulf News’: “Il ponte sullo Stretto di Messina è un progetto industriale nazionale, più importante per il Paese che per noi. È un’opera straordinaria che può offrire lavoro e opportunità a migliaia di giovani e rappresenta un investimento in un’area speciale del nostro Paese. Siamo pronti a partire insieme a tutte le altre aziende italiane, da Nord a Sud”. Il progetto coinvolge anche la Stretto di Messina S.p.a. (Sdm), società pubblica sponsor del progetto, e il consorzio Eurolink, un’alleanza di grandi aziende di ingegneria e costruzione che ha elaborato e perfezionato il progetto sin dal bando vinto nel 2005.