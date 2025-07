Paupisi – Il campanile della Madonna di Pagani torna a splendere

“Il sogno… un sogno”. Cosi Antonio Goglia, presidente dell’associazione ‘Il Sogno’ ha iniziato il suo indirizzo di saluto in occasione della benedizione del nuovo campanile restaurato del Santuario Maria Santissima di Pagani.

Una serata che visto la partecipazione del consigliere regionale on. Mino Mortaruolo, del sindaco di Benevento Clemente Mastella, dei sindaci di Torrecuso Angelino Iannella e Guardia Sanframondi Raffaele Di Lonardo, in rappresentanza del Comune di Vitulano l’assessore Francesco Antonio Iannella e a fare gli onori di casa il sindaco di Paupisi Salvatore Coletta. E poi una folla di fedeli giunti come segno di fede e devozione verso la Vergine e per ammirare il capolavoro del campanile.

