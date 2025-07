Mostra Venezia, 5 film italiani in concorso. Per Julia Roberts il primo red carpet

(Adnkronos) – Sono cinque i film italiani in concorso a Venezia 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. ‘Fuori concorso’ invece Luca Guadagnino con ‘After The Hunt: Dopo la caccia’ che vede tra i protagonisti Julia Roberts, per la prima volta sul red carpet della Mostra.

In tutto “sono 21 i film in Concorso, uno in meno dell’anno scorso. Ogni anno mi riprometto di arrivare a 18 ma poi non ci riesco…”, ha annunciato il direttore artistico Alberto Barbera durante la presentazione del programma della Mostra del cinema.

Le pellicole italiane in concorso all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, pronte a contendersi l’ambito Leone d’oro al Miglior film, sono ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino, ‘Elisa – Io la volevo uccidere’ di Leonardo Di Costanzo, ‘Sotto le nuvole’ di Gianfranco Rosi, ‘Duse’ di Pietro Marcello e ‘Un Film Fatto per Bene’ di Franco Maresco.

‘La Grazia’ di Sorrentino aprirà la Mostra, ma “non posso dire nulla su questo film”, ha detto Barbera. “Posso dirvi che Sorrentino torna alle origini, anche dal punto di vista stilistico. Rinuncia ai piani sequenza abituali, ai formalismi e ai barocchismi degli ultimi film per trovare un rigore, un’asciuttezza e una compostezza fatta di primi piani, che rimanda un po’ a ‘Le conseguenze dell’amore’, uno dei suoi primi capolavori”. Quanto alla storia “è talmente originale e imprevedibile che è bene che sia una scoperta per tutti come lo è stato per noi. Ci ha lasciato davvero a bocca aperta”, ha affermato.

Corposa presenza italiana anche ‘Fuori Concorso’: ‘After The Hunt: Dopo la caccia’ di Luca Guadangino, è una denuncia di violenza sessuale in una prestigiosa università americana con protagonisti Julia Roberts, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg; ‘Il Maestro’ di Andrea Di Stefano che racconta il rapporto tra un allenatore di tennis incapace (Pierfrancesco Favino) e un adolescente senza talento (Tiziano Menichelli); ‘L’isola di Andrea’ di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni; ‘La valle dei sorrisi’ di Paolo Strippoli con Michele Riondino, Romana Maggior Vergano, Giulio Feltri e Paolo Pierobon; ‘Orfeo’ di Virgilio Villoresi con Luca Vergoni, Giulia Maenza, e Vinicio Marchioni; il documentario ‘Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra’ di Roberto Andò. Attese anche le serie ‘Portobello’ di Marco Bellocchio (verranno mostrati solo i primi due episodi perché il regista è ancora al lavoro), con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora, e ‘Il Mostro’ di Stefano Sollima sul mostro di Firenze; e per la sottosezione ‘Cinema & Musica’ i documentari dedicati a Nino D’Angelo, Piero Pelù e Francesco De Gregori.

L’Italia è presente anche nel concorso di ‘Orizzonti’ con due film: ‘Il rapimento di Arabella’ di Carolina Cavalli con protagonista Benedetta Porcaroli e ‘Un anno di scuola’ di Laura Samani. E nella nuova sezione ‘Spotlight’ c’è ‘Ammazzare stanca’, il nuovo film di Daniele Vicari con Gabriel Montesi, Vinicio Marchioni, Selene Caramazza, Andrea Fuorto, Thomas Trabacchi, Pier Giorgio Bellocchio e Rocco Papaleo.

Il Principe, il Rocker e lo Scugnizzo. Al Lido di Venezia quest’anno arriva la grande musica italiana, grazie a tre capiscuola della musica del nostro Paese: Francesco De Gregori, Nino D’Angelo e Piero Pelù. Saranno infatti presentati nella nuova sottosezione del Fuori Concorso dedicata a Cinema & Musica, ‘Francesco De Gregori. Nevergreen’ di Stefano Pistolini, ‘Nino. 18 giorni’ di Toni D’Angelo e ‘Piero Pelù. Rumore Dentro’ (titolo internazionale ‘Noise Inside. Don’t call me a Rock Star) di Francesco Fei.