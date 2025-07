Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Separare le carriere dei magistrati significa piegare la giustizia al potere politico. Oggi in Senato è passato un attacco grave alla Costituzione. Continueremo a dire no, nelle sedi istituzionali e nelle piazze: perché la giustizia deve rispondere ai cittadini, non ai governi”. Lo scrive sui social Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd.