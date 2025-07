Un emozionante viaggio alla riscoperta delle proprie radici ha portato due coppie statunitensi a Vitulano, in provincia di Benevento. Si tratta di Daniel Rivellini con la moglie Margaret, e Armando Junior Rivellini con la moglie Dawn, discendenti di Luigi Alessandro Rivellini, emigrato proprio da Vitulano agli inizi del Novecento.

Luigi Alessandro, nato nel 1893, lasciò il paese natale intorno al 1920 per cercare fortuna negli Stati Uniti, senza mai più far ritorno in Italia.

A distanza di oltre un secolo, i suoi nipoti hanno deciso di intraprendere un viaggio nel cuore del Sannio per conoscere i luoghi da cui tutto ebbe inizio e, possibilmente, rintracciare eventuali parenti ancora presenti sul territorio.

