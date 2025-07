Gara da rifare per la gestione del cimitero di San Giovanni.

E quanto stabilito dal settore amministrativo del Comune di Ceppaloni, che ha annullato in autotutela la procedura per l’affidamento dell’appalto.

Il percorso era partito il 13 marzo dello scorso anno, quando la giunta Cataudo ha fornito l’input per l’avvio della gara: appalto triennale per i servizi di gestione del cimitero, per un importo complessivo di 48.900 euro oltre Iva. L’iter si è messo in moto l’8 gennaio scorso, entro i termini stabiliti sono state presentate due domande, mentre risale al 10 maggio la nomina della commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte. Il lavoro dei commissari ha condotto a una proposta di aggiudicazione a una società cooperativa, ma la procedura non è arrivata fino in fondo.

