Camera: Fenu (M5S) opta per carica sindaco Nuoro e lascia seggio, subentra Perantoni

Roma, 22 lug (Adnkronos) – Emiliano Fenu, deputato del M5s, ha scritto al presidente della Camera per annunciare la sua scelta di optare per la carica di sindaco di Nuoro. Ne ha dato notizia in aula la presidente di turno Anna Ascani. Al suo posto subentra, proclamato deputato dopo gli accertamenti della Giunta per le elezioni, Mario Perantoni.

Nella sua lettera di commiato dalla Camera, Fenu sottolinea l’importanza di “difendere il ruolo, l’indipendenza e le prerogative parlamentari e di rispettare le idee degli altri e, soprattutto, le proprie. Le dobbiamo a noi stessi e al Paese”.