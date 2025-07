Con Ceresoli sono diventati 41. Decisamente troppi anche per una squadra come il Benevento che non sta subordinando le operazioni in entrata a quelle in uscita. Del resto, gli undici acquisti formalizzati finora parlano chiaro, così come il fatto che, nonostante una rosa ipertrofica, il direttore sportivo Marcello Carli sta continuando ad andare a caccia di altri rinforzi, per completare quanto prima l’organico da mettere a disposizione di Auteri.

