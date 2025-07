Usa: media, ‘Casa Bianca escluderà il Wsj dai media che seguiranno Trump in Scozia’

Washington, 21 lug. (Adnkronos) – La Casa Bianca escluderà il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio nel weekend del presidente americano Donald Trump in Scozia. Lo ha detto a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. La decisione segue l’articolo del Wsj secondo cui ii tycoon avrebbe inviato un messaggio sessualmente allusivo a Jeffrey Epstein nel 2003.

“Come confermato dalla corte d’appello, al Wall Street Journal o a qualsiasi altra testata giornalistica non è garantito l’accesso privilegiato per coprire il Presidente Trump nello Studio Ovale, a bordo dell’Air Force One e nei suoi spazi di lavoro privati”, ha dichiarato la Leavitt in una nota. “A causa della condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal, non sarà tra i tredici organi di stampa a bordo. Ogni testata giornalistica al mondo desidera coprire il Presidente Trump e la Casa Bianca ha adottato misure significative per includere quante più voci possibile”.